Coordonnateur Sps CHARGE D'ETUDE CFO CFA

Mon activité principale est l’assistance aux maître d’œuvre et entreprise d’exécution à la réalisation des installations électriques



Assistance au maître d’œuvre:



Définition des besoins/Audit des installations existants

Estimation du coût des ouvrages

Réalisation du dossier de consultation des entreprises(DCE)

Cahier des clauses techniques particuliers (CCTP)

Bordereau de décomposition des prix global et forfaitaire (DPGF) servant de base à tous les devis

Plans d’implantation du matériel et des canalisations

Schéma électriques unifilaires de principe des armoires d’électricité de protection électrique

Analyse des offres et assistance au choix de l’entreprise

Suivi de chantier/assistance à l’entreprise et vérification des documents d’exécution

Réception des ouvrages exécutés



Assistance aux entreprises d’exécution



Réalisation des documents d’exécution

Bilan de puissance

Schéma unifilaire globale

Réunion de synthèse

Schéma unifilaire du poste

Implantation éclairage

Implantation PC et FORCE

Note de calcul

Calcul d’éclairement

Schéma des armoires

Fiche technique matériel CFO/CFA

Synoptique courant faible SSI, VDI, contrôle d’accès , système d’alarme intrusion, interphonie et réseau de vidéosurveillance

Implantation courant faible



LOGICIEL:



AUTODESK AutoCAD, ALPI Caneco, Dialux, Revit, IGE-XAO SEE Electrical expert



MICROSOFT Word, Excel, PL7PRO, SPL7, PCVUE, INTOUCH, WINCc, WAGO







