Coralie BOTTI

TOUJOURS PRETE POUR DE NOUVELLES MISSIONS, Je mets à votre disposition plus de 25 années d'expérience d'accompagnement des Dirigeants ainsi que mon expertise des supports administratifs et opérationnels pour votre TPE / PME ou Startup. Je vous accompagne et vous allège des tâches administratives, de gestion ou de coordination, ainsi qu'organisationnelles afin de vous permettre de retrouver du temps.



Optimisez votre organisation et gardez la main sur votre budget ! Je m'adapte à votre style d'entrepreneuriat en couvrant :



- Services Généraux

- Ressources Humaines

- Gestion Administrative

- Gestion Financière

- Suivi Commercial

- Animation Digitale, Web et Réseaux Sociaux

- Etc...



Référencée dans lencadrement avec des compétences pluridisciplinaires et multi-secteurs d'activité, j'aime l'organisation, la structuration de l'information, l'irréprochabilité des documents, les chiffres et leur analyse, et avant tout vous accompagner dans votre évolution et votre développement.



Mon appétence pour l'informatique et la technique, alliée à mon savoir-faire administratif, s'adapte à l'organisation de votre activité et votre structure. Mon profil de Responsable Administrative 2.0 permet de vous laisser vous concentrer sur vos problématiques phares : produits, développement, technique, investissement.



L'administratif est mon domaine d'excellence, le spectre de la délégation reste votre choix et notre définition de mission. Contactez-moi et rencontrons-nous !



Mes compétences :

Confidentialité

Pédagogie

Contrôle

Administation de base de données

Proactivité

Autodidacte

Adaptabilité

Analyse et synthèse de données

Polyvalence

Planification

Optimisation des Process

Coordination d'activité

Maîtrise d'oeuvre et conduite de projet

Efficacité Organisationnelle

Communication Interpersonnelle

Gestion budgétaire

Autonomie

Encadrement d'Equipe

Rigueur

Compétences Administratives

Management collaboratif