Mickael GABOURG

Après plus de 10 années de carrières dans l’immobilier, manager, recruter, former et accompagner sur le terrain ont fait de moi un homme d’expertise au sens aigu du savoir faire commerciale et managériale dans ce secteur.



Sur un marché en pleine mutation, le développement des compétences est une véritable opportunité de croissance pour votre agence et vos collaborateurs.



Parce que l’exigence des compétences de vos collaborateurs et de vos responsables sont au coeur de vos préoccupations, nous vous offrons des offres sur différents niveaux et sur plusieurs thèmes ( formation initiales et continues commerciales et sur le savoir être) afin que l’ensemble de vos collaborateurs puissent, évoluer avec leurs environnements.



Nous vous proposons aussi de vous créer une valeur ajoutée avec des outils commerciaux et de management afin de vous différencier de vos confrères et de gagner en crédibilité auprès de vos clients.



Mes compétences :

Immobilier

Formation

Negociation

Pédagogue

Gestion des conflits et des negociations

Management

Gestion des équipes