Richard LOURDAIS

Depuis 10 ans, nous accompagnons les managers, les équipes et les organisations (entreprises, salons, franchises…) à traverser le mieux possible les évolutions professionnelles en mobilisant

l’ensemble des ressources à leur disposition.

F&R Formation, c’est un concentré de compétence d’intervention dans le conseil en entreprise et la

formation.

F&R Formation est présent pour vous et :

Dynamiser et former vos équipes de commerciaux,

Animer votre réseau commercial,

Booster vos ventes,

Faciliter l’amélioration de vos organisations,

Aider à définir et gérer vos plans d’action et vos outils commerciaux,

F&R Formation vous apporte une solution globale d’actions et de stratégies de développement, en

adoptant les méthodes commerciales de la distribution moderne liées aux nouvelles attentes de vos clients.



Mes compétences :

Formation

Animation de réseau

Conseil

Audit commercial

Management

Coaching