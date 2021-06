Coralie FRANCE-SAVIN

13 années d'expérience dans le domaine de la communication et des affaires publiques :

> dans l'accompagnement de dirigeants et de leur prise de parole médiatiques/affaires publiques

> en agence de communication, dans la conception et la mise en oeuvre opérationnelle de stratégie de communication PR et intégrée

> au Sénat, auprès d'un élu, sur les sujets de gouvernance sanitaire et d'intercommunalité



J'ai, au fil des années, développé plusieurs domaines d'expertise sectorielle : la santé - avec 7 ans d'expérience dans l'Industrie pharmaceutique - la Développement durable - avec la mise en oeuvre de la politique RSE du secteur de l'Industrie pharmaceutique - et le green business - avec un portefeuille de clients référents en la matière (CAC 40, ETI, PME).



Mes compétences :

Communication

Développement

Développement durable

Energie

RSE

Santé