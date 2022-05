Linda DO COUTO

COMPETENCES



- Assistanat de direction (agenda, réunions, déplacements, gestion d'événements, coordination d'équipes)

- Ressources humaines (gestion des carrières et compétences, formations, recrutement/suivi des candidatures)

- Coordination des métiers et des équipes (traffic, mise en place de process et d'outils de travail)





Me suivre également sur http://www.linkedin.com/in/lindadocouto



Mes compétences :

Assistante de Direction

Coordination

Direction Ressources Humaines

Manager

Office Manager

Ressources humaines