Hugues HUGUES VIELLARD (VIELLARD)

25 ans d’expérience comme Dirigeant de TPE dans le management de projets dans l’événement (tout secteur d’activité)





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



De 1996 à décembre 2017, fondateur et dirigeant CAP CREA S.A.S., Conception et réalisation de décors d’événements – CA 2016 800K€ 5 personnes www.cap-crea.fr





Management et gestion de projets

• Gestion et suivi opérationnel des projets (création /production/livraison)

• Management et gestion des équipes internes (jusqu’à 15 personnes) et prestataires externes (plus de 50 personnes en multi sites)

• Gérer et communiquer efficacement y compris en situation d’urgence

• Sourcing, achat et négociation avec les fournisseurs



Commercial

• Développement de clientèle grands comptes, PME, agences de communication

• Gestion commerciale grands comptes, PME, agences de communication

• Elaboration des offres, recommandation, négociation



Gestion

• Gestion financière, relation avec le commissaire aux comptes, expert-comptable et banques

• Suivi des indicateurs clés, maintien des marges supérieures à 55% dans un environnement très concurrentiel





De 1994 à 1996, Chargés de projets ATELIERS OKB, Conception et réalisation de stands



De 1992 à 1994, Commercial PERIMETRE, Conception et réalisation de stands



De 1989 à 1992, Chef de Publicité Agence WIN, Agence Conseil en Communication





FORMATION, LANGUES et CENTRES D’INTERET

1989 BTS en Communication et actions publicitaires (Diplôme d’Etat)

Anglais opérationnel

Voile, golf, voyages



Mes compétences :

Marketing

Management

Conseil

Communication

Publicité

Création