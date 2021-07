Actuellement en poste au sein de la société Cafpi en tant qu'assistante d'agence.

Je suis ouverte à toutes opportunités me permettant d'enrichir mes relations professionnelles et personnelles.

Curieuse et motivée par l'envie d'apprendre toujours plus, je m'intéresse à la nouveauté. Les challenges me permettent d'avancer et d'atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Achats publics

Accueil physique et téléphonique

Administrateur système

Commerce

Assistante de direction