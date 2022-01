Pascale GROUSSON (RICCI)

Harmonie massages , Pascale Grousson , professionnelle certifiée par l'école Azenday de Paris , vous propose des massages relaxants à votre domicile ou lieu de vacances , entreprise, dans une ambiance sympathique !





Passionnée par le bien-être que je peux procurer à autrui , je pratique des massages Californiens/Suédois tout en tenant compte de ma clientèle. Bien que je suive une trame , mes prestations sont différentes d'une personne à 'autre , soucieuse de leur apporter le meilleur de moi-même afin qu'ils obtiennent une décontraction totale , musculaire et morale .



j'utilise des huiles essentielles soigneusement sélectionnées en fonction de vos préférences ; mais je peux utiliser des huiles neutres en cas d'allergies par exemple.





Mes massages ont une durée d'une heure à une heure trente (je ne regarde pas l'heure , ni avant ni après) , une musique douce les accompagne .

Pour votre confort , je dispose d'une table de massage professionnelle , les serviettes , draps coussins et lingettes sont fournis .





Bien que pratiqués sur tout le corps à l'exception des zones intimes, mes massages ne sont jamais érotiques ni vulgaires !





Tarif pour un massage de plus de 60 minutes : 45 euros Supplément de 10 euros pour les déplacements hors Valence supérieurs à 10 kms





Possibilité de bons cadeaux , pensez-y !





Je vous remercie de bien vouloir me téléphoner pour plus de renseignements , à bientôt j'espère !





Pascale Grousson - Harmonie massages - Tel : 06 22 32 52 41

Numéro de SIRET : 53089619000010



Mes compétences :

Ecoute autrui avec patience

Gentillesse et politesse

Passionnée par mon métier

Praticienne de massage bien être

Respect des autres

Sociable