Coralie NOAN -TOUBLANC

Après avoir travaillé pendant plus de 10ans en tant qu'esthéticienne, j'ai entrepris une reconversion professionnelle. Je souhaite évoluer dans le domaine du tertiaire en tant qu'assistante administrative. Pour me former à ce metier, j'ai suivi une formation de 8 mois et j'ai obtenu le titre de secrétaire assistante.

Aujourd'hui, j'ai la volonté de m'intégrer dans une équipe de travail à long terme. L'échange, le partage, la réactivité et l'adaptation sont des valeurs que j'aimerais mettre en avant dans mon travail.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique.

Orientation et Conseil du public.

Rédaction de documents écrits (courriers entrants sortants, compte-rendu, rapports)

Gestion des achats et ventes.

Création et Actualistaion de tableaux chiffrés.

Actualisation du suivi du personnel.