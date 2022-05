Sonia BAIZEAU

Motivée et très souriantes, je m’intègre très vite au seins d'une entreprise et dans une équipe. ponctuelle et dynamique,



Mes compétences :

Faire du facing

Réaliser l'ouverture/ fermeture de caisse

Effectuer la rotation, vérifier la DLC

Anti voler et cintrer les articles

Entretenir la surface de vente

Réceptionner la marchandise

Accueillir,conseiller et renseigner le client

tenir le poste de caisse de facon autonome

Réaliser les prélevement et l'historique de caisse

Mettre en rayon la marchandise

Encaisser les marchandise

Réimplanter de la marchandise