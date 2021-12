Coralie RICHOU

Dynamique, coopérative et consciencieuse, je m'épanouis à déployer mes compétences relationnelles et organisationnelles pour la gestion des personnes, des biens matériels et services de manière ponctuelle ou récurrente.



J'ai pour objectif d' évoluer en toute autonomie sur un poste multitâches à responsabilités et m investir dans de nouveaux challenges. Je souhaite également mettre à profit mon parcours professionnel diversifié et optimiser ma large palette de compétences.







Mes compétences :

Relation clientèle

Organisation évènementielle

Etablissement des documents administratifs

Administration des ventes

Administration RH

International

Frais généraux

Achats