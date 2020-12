Franck RICHOU

MON MÉTIER

Organiser toutes les phases d’un projet en étant responsable de la qualité, du coût et du respect des échéances. Je suis à la fois chef de projet (organisation, budget, réunion…) et maître d’ouvrage (de l’analyse des besoins au déploiement).



CE QUI ME PASSIONNE

Ce que je préfère dans mon métier, c’est de pouvoir aider et accompagner les équipes en améliorant leur quotidien. J’aime également la diversité des activités et l’autonomie de ce métier qui obligent constamment à être curieux de notre environnement.



Mes compétences :

Assurance

Conduite du changement

Dématérialisation

Grands comptes

Organisation

Gestion de projet

SEPA

Projeqtor

Microsoft Office

Microsoft Excel

Jira

Project Management Office

Conduite de projet

Archivage physique et électronique

Pilotage

Reporting

Digitalisation