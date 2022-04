Francois-Regis ALLOUIS

Engagé initialement dans la voie de l'Automatique Humaine, j'ai découvert tout l'intérêt d'Internet au cours de mon séjour canadien. Ayant achevé l'IUP, je me suis ré-orienté en DESS vers les NTIC.



Entré dans une SSII en 2000 pour acquérir de l'expérience, j'ai intégré SwissLife en 2003 où j'ai d'abord eu en charge la maintenan ce de l'extranet que j'avais contribué à développer, puis le suivi des nouveaux projets.



Ayant eu la charge d'applications orientées métier, et ayant mené diverses réflexions sur les applications distribuées et l'architecture orientée servicez (SOA), j'ai depuis quitté mes fonctions de Chef de projet pour participer en tant qu'Architecte applicatif à la création du service "Urbanisation et Architecture applicative" aux sein de la Direction des Etudes.



Mes compétences :

Applicatif

Architecte

Architecte applicatif

Architecte Logiciel

Architecture

Architecture applicative

Architecture logicielle

Chef de projet

Chef de projet internet

Extranet

Internet

Intranet

J2EE

JAVA

SOA

Websphere