Je suis un Scrum Ninja (-_-) AngularJS et NodeJS

Je serai disponible autour de Lens, Lille et j'ai la possibilité de me déplacer sur Paris.

Actuellement en mission mais je reste à l'écoute d’opportunités :)



Mes compétences :

Git

Scrum

MongoDB

Elasticsearch

Java

JavaScript

Node.js

AngularJS