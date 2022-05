Lindsay LUTZ

Native du graphisme print, c'est naturellement que je me suis convertie avec passion au webdesign et à l'intégration au fil de mes expériences professionnelles pour me spécialisé dans l'expérience et l'interface utilisateur.



Mes compétences :

Fireworks

InDesign et QuarXPress

Photoshop

Illustrator

Wordpress

CSS

HTML/XHTML

Webdesign

Web

Infographiste

Java EE

UI design

AngularJS

Méthode agile

UX Design

Git

Naming

Prototype

Wireframe

Logotype

Branding

Balsamiq

Trello