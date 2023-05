Coralie SÉGALEN

Mon parcours universitaire et professionnel m'a permis d'acquérir une bonne expertise en physiologie, immunologie, biologie cellulaire et biochimie.



Mes principaux domaines de compétences sont le métabolisme (métabolisme cardiaque, diabète) et la dermatologie (cancers cutanés, biologie du cheveu, pathologies cutanées comme le psoriasis, l'acné...).



Mes principales qualités sont mon sens de l’organisation, ma rigueur scientifique, ma créativité, mon esprit de synthèse et la réalisation de présentation (en français ou en anglais scientifique que je parle et écrit couramment).



Je suis à l'écoute de toute nouvelle opportunité dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.



Mes compétences :

Veille scientifique

Physiologie

Biologie cellulaire

Biochimie

Immunologie

Métabolisme protéique

Dermatologie

Travail en équipe

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique