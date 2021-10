Coraline DUEZ

Je suis actuellement en formation à l'AFPA de Liévin pour acquérir un diplôme de conseillère en insertion professionnelle. Cette formation se termine fin mai, je souhaite développer un réseau professionnel afin d'optimiser mes chances de trouver dans un premier temps des lieux de stage durant cette année de formation, et dans un second temps de déboucher sur un emploi.

Mes dates de stages : du 27/11/2017 au 22/12/2017, du 05/02/2018 au 02/03/2018 et du 26/03/2018 au 20/04/18.



Mes compétences :

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Adaptation

Aisance relationelle

Travail en équipe

Analyse des besoins

Accompagnement individuel

Accueil physique et téléphonique