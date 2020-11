Corenthin CHASSOUANT

Actuellement ingénieur en agriculture et responsable commercial basé au Québec, Canada. J'élargis mon réseau professionnel dans cette partie du monde dans le but de développer les projets de demain en agriculture sous-serres (production et recherche).



Les serres permettent de protéger les cultures pendant les fortes pluies et garantissent une maîtrise précise du climat (température, humidité, CO2, luminosité...). De plus, les systèmes de contrôle de l'irrigation et de fertilisation permettent une utilisation plus raisonnée des intrants et de l'eau (micro-irrigation par exemple). Les environnements clos offrent également une protection contre les ravageurs des cultures (mouches blanches, pucerons,, trips...) pour limiter l'utilisation de pesticides et garantir une production de qualité supérieure.



