Claire DELION

Ingénieure Agronome, spécialisée en "Agroécologie, Sols, Eau et Territoires" (gestion des ressources et de l'aménagement du territoire)



Je peux traiter des enjeux agro-environnementaux (analyse des enjeux, impacts et mesures) mais également de l'ingénierie de projet en agronomie (identification des acteurs, montage, financement et suivi) puisque jai développé de solides compétences en agronomie, écologie et management .



J'aime minvestir dans des projets à dynamiques territoriales avec des thématiques autour de la triple performance (viabilité économique, gestion environnementale, enjeux sociaux).



Mes compétences :

Gestion de l'innovation

Politiques publiques agricoles

Agriculture durable

Diagnostic de territoire

Environnement

SIG

Microsoft office

Conduite de projet

Méthodologie

Synthèse rédactionnelle

Marketing

Travail en équipe