Corentin FRAVAL

Avec plus de 10 ans d'activités en France et en Angleterre attachées à des fonctions techniques et commerciales, je mets en avant aptitude pluridisciplinaire, capacité d'adaptation et force de persuasion.



Je me suis investi professionnellement dans l'agroalimentaire (vin), dans le bâtiment (second œuvre - énergies renouvelables), puis plus récemment dans l'apprentissage et la formation professionnelle continue. J'ai dernièrement décliné mes compétences transversales pour le compte d'une entreprise industrielle en tant que cadre technique. Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité de collaboration.



D'esprit analytique, intégrateur et entreprenant, ma dynamique s'affirme dans un relationnel associé à de fortes valeurs culturelles, techniques et/ou environnementales.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Anglais

Bâtiment

BtoB

BtoC

Commercial

Communication

Énergies renouvelables

Export

Formation

Formation professionnelle

Génie

Génie climatique

International

Management

Marketing

Marketing stratégique

Marketing stratégique & opérationnel

Plongée

Second oeuvre

Trade

PC Hardware

Corel Draw Suite

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator