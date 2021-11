Corentin Le Marec

Administrateur systèmes et réseaux

A la recherche d'emploi



Mon objectif est d’intégrer une structure avec pour mission de participer activement à la conception, planification et mise en œuvre d’infrastructures réseaux et/ou des systèmes d’information pouvant couvrir plusieurs types d’activités : faire l’étude de l’architecture technique d’un serveur dans le cadre de migration d’une base de données. Mais cela peut également passer par une activité d’installation d’infrastructures réseaux, de serveurs et de postes de travail chez des entreprises clientes.



Mes compétences :

Virtualisation VMWare / Hyper-V / VirtualBox

NAS, FTP, Proxy, VPN, ID TSE

Maintenance informatique

Linux

DHCP / DNS

Mac os x

Routage IP

LAN, VLAN

GPO

Droit de sécurité dossiers

Windows XP / Vista / Seven / 8

Protocoles TCP/IP, http, ftp, icmp, udp,smtp, snmp

HTML, CSS, Java, SQL

Installation, intégration switch cisco, hp, 3com

Installation, intégration routeur cisco, hp, 3com

Active directory