Corine BRUNEL

MON OFFRE S'articule selon Cinq axes.



Amélioration de l'efficacité au travers :

- d'amélioration des process

- des outils tel que la mise en place d'ERP

- de système de reporting



Couvre les fonctions corporate et M&A



Gestion de la réglementation des SCPI et OPCI, réglementation AMF



Connaissance de la comptabilité bancaire et commerciale



Expérience de relation Holding et filiale. Problématique de consolidation IFRS, prix de transferts.



Orientée résultat, j'initie et mène à terme les projets nécessaires à l'organisation: migration d'outils comptables et de gestion, montée en compétence des équipes, enrichissement de la comptabilité analytique, évolution des modèles.



Compétences clé : International - Management d'équipe - Migration d'outil comptable vers Navision - ERP - Conduite de projets - Mise en place de la comptabilité analytique - Contrôle interne - Audit - Indicateurs d'activité - Organisation.



Un savoir être relationnel : facilite la fluidité entre les équipes, et à l'écoute des besoins tant en interne qu'en externe.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion financière et comptable

Comptabilité analytique

Management

Comptabilité générale

Directeur Administratif et financier

Immobilier d'entreprise

Asset management