Corine DUBOUIS

Je suis acteur de proximité au sein d'un groupe fort en ligne directe avec le client et le prospect : conseil, accompagnement de proximité et vente.



A l'écoute de mes clients, mon rôle est de les sensibiliser sur leur situation financière, familiale et professionnelle, d'établir un diagnostic personnalisé, mettre en valeur ce qui a déjà été fait, apporter le meilleur conseil pour répondre à leurs besoins, mettre en place avec eux les solutions d'avenir, et les suivre.



Notre réseau s'appelle AXA Epargne et Protection.



Mes compétences :

Assurance Vie

Gestion de patrimoine

Succesion

Mutuelle

Commercialisation

Fiscalité patrimoniale

Obsèques

Fiscalité

Conseil

Diagnostic social

Droit de la protection sociale

Garanties accidents de la vie

Dépendance