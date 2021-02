Corine GIRARDEAU

En recherche active pour un poste sur LYON



Riche d'un savoir faire et d'un savoir-être de 26 ans en tant qu'assistante de Direction,

j'ai évolué au sein de secteurs professionnels différents,

me donnant une large vision de la Direction Générale d'une entreprise :



Assistante de Direction Marketing et Commerciale chez ANGST + PFISTER

Assistante de Gestion PME et gestion des stocks et approvisionnements chez CRAILCO

Assistante Marketing chez ROYAL QUARTZ et LOUIS PION

Assistante de Direction, Assistante Ressources Humaines et Assistante Commerciale chez DECORAMA depuis 2005



Organisée, dynamique et réactive, polyvalente, impliquée, facilitatrice,

je m'investis pleinement dans les missions qui me sont confiées



Je vous présente ci-dessous les éléments les plus conséquents

abordés jusqu'à présent au cours de ma vie professionnelle :



ASSISTANTE DE DIRECTION

Rédaction, mise en forme et diffusion de notes d'info

Compte rendus de réunions

Gestion du planning du DG

Filtrage téléphonique

Relations transverses avec la Direction Générale Groupe

Suivi de dossiers spécifiques (CA, marges, annualisation, forecast, bréviaire, etc)



COMMUNICATION & COMMERCIAL

Mise en place/tenue à jour des présentations commerciales sous Powerpoint

Création de documentations spécifiques pour réponses à des appels d'offres

Participation à la création du site internet DECORAMA

Mailings

Gestion & suivi d'animations commerciales

Suivi avec les studios de créations, relations presse et imprimeurs

Mise en place de la communication presse (La revue des tabacs, le Losangexpo, l'Evénementiel)

Organisation de cocktails dinatoires (invitations, traiteurs, presse)



RESSOURCES HUMAINES

Gestion de l'annualisation (43 salariés)

Traitement congés payés, arrêts maladie, récupération, rtt, accident du travail

Gestion en temps réel du planning présence/absence pour 42 salariés

Organisation des élections des délégués du personnel

Compte rendu des réunions DP, CE, CHS CT

Organisation des cessions de formation bureaux et ateliers

Traitement des variables paies, transmission au siège social, suivi, et résolutions des problèmes

Affiliation aux organismes, établissement des cdd/cdi, convention de stage, licenciement,stc, due, etc

Constitution et suivi des dossiers prud hommaux en relation avec les RH et les avocats

Gestion du processus de recrutement



GESTION DES STOCKS & DES APPROVISIONNEMENTS

30 fournisseurs, France & International

Estimation des besoins et passations des commandes

Saisie des bons de livraisons, règlement des litiges fournisseurs, rapprochement comptable

Mise à jour en temps réel de la base de données produits (env. 3 000 réf.)

Informations aux commerciaux

Visites de salons professionnels (Maisons & Objets, Interchimie, Losangexpo)



Ci-dessous, les différentes sociétés pour lesquelles j'ai eu plaisir à mettre mes compétences en pratique :



ASSISTANTE DE DIRECTION/ASSISTANTE RH/ASSISTANTE COMMERCIALE

= > DECORAMA . Depuis janvier 2005

Agencement, muséographie, expositions, signalétique, évenementiel

42 salariés

CA : 20 M€



ASSISTANTE DE DIRECTION & MARKETING

= > ROYAL QUARTZ & LOUIS PION . De janvier à déc. 2004

Distribution de montres de luxe et bijoux

150 salariés



ASSISTANTE DE DIRECTION PME. PMI

= > CRAILCO. De janv. 1992 à déc. 2003

Négoce articles pour fumeurs et cadeaux

20 salariés



ASSISTANTE DIRECTION GENERALE & MARKETING

= > ANGST & PFISTER . De juin 1988 à janv. 1992

Négoce fournitures industrielles

49 salariés



Enfin, pour avoir maitrisé parfaitement l'anglais à l'époque

où je travaillais chez CRAILCO,

puisque j'assurais la relation fournisseurs à l'étranger,

une remise à niveau en anglais ne me pose aucun souci



Géographiquement mobile (IDF)



Mes compétences :

Assistante

Microsoft Word

Informatique

Secrétariat

Réactivité

Microsoft PowerPoint

Dynamisme

Bureautique

Qualité