Corine MASSON

Expérience de 10 ans dans le pilotage de stratégies digitales (acquisition d'audience, engagement et conversion) et de communication cross-média.



Spécialités:

- Marketing Digital : Campagnes globales intégrées, stratégies médias, webanalytics

- Expertise en acquisition d'audience online (PPC, SEA, Affiliates, Display), rétention (E-CRM, Social Media), Conversion (e-Commerce et optimisation via A/B testing)

- Management de projet : conduite de changement avec des équipes culturelles et fonctionnelles

- Gestion de produit et de marque : Etudes sur les consommateurs, marketing stratégique et opérationnel

- Communication multicanale incl. Presse, RP, Digital, Social medias, Influenceurs

- Ventes : eCommerce, New Biz, (R)etail



Mes compétences :

Web analytics

Webmarketing

Chef de projet marketing

Marketing

E-commerce

Gestion de projet

SEO

Web

Google analytics

Google Adwords

Développement de partenariats

Gestion de partenariats

Stratégie de communication

Social media

Communication online

eCRM