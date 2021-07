Corinne DUPONT MACRON

Je suis fille de commerçant, grâce à ça, j'ai le sens du contact!

L'école m'ennuyer, j'ai commencé à travailler dés l'âge de 16 ans en tant que vendeuse en boulangerie et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé dans un bureau, et j'ai adorée!



A la suite de cette expérience, j'ai repris mes études et obtenus un CAP et un BEP en secrétariat

Aujourd'hui je suis sur le pôle tactique en tant gestionnaire au bureau d'accueil médical administratif qui m'épanouie selon les secteurs auxquels je suis affectée!



A la suite de mon bilan de compétence, j'ai fait une vae et obtenu mon bac pro arcu en février 2014



Mes compétences :

Codifications des actes

Facturation

Accueil téléphonique

Accueil physique