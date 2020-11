Corinne GAUDINO

Après un parcours professionnel conséquent dans le secteur public & privé, pour diverses organisations, j'envisage de mettre à profit les compétences acquises pour travailler sur le thème de:



L'ALTERNANCE COMME MODE D'APPRENANCE :



Pourquoi choisir l’alternance comme PEDAGOGIE ? qu’apporte la dichotomie des logiques de production et formation dans cette démarche d’apprentissage ? Quelles passerelles sont à envisager entre ces 2 mondes ? comment éviter un mode juxtapositif entre théorie et pratique ? quel degré de collaboration est nécessaire entre école et entreprise ? quels apports de la réforme de la FORMATION PROFESSIONNELLE peut-on attendre pour le dispositif d’apprentissage ? En quoi le TUTORAT est une démarche incontournable à ce type de contrat ? comment former et valoriser les tuteurs dans ce TRANSFERT DE COMPETENCES ? quelles INTERACTIONS (médiations) entre le tuteur et l’apprenant sont sources d’apprentissages ? Sur quels modules de REFERENTIELS (référentiel métier, référentiel diplôme) peut on trouver des interdépendances? comment limiter le taux de rupture des contrats en alternance ? y a-t-il un profil type d’ALTERNANTS, en terme d’âge ? de niveau scolaire ? Comment rendre plus efficiente l’alternance intellectuellement et professionnellement pour les acteurs en présence? Quels outils utiliser pour évaluer l’alternant en SITUATION DE TRAVAIL? comment et pourquoi conduire une pédagogie spécifique de l’alternance ?



Autant de questions à mettre en lumière à l'heure de LA REFORME de la formation professionnelle qui laisse une place de choix au DISPOSITIF D'APPRENTISSAGE.



La pluridisciplinarité de mon parcours professionnel ainsi que les formations suivies permettent un éclairage plus large indispensable pour un travail de recherche et développement des compétences en GPEC.



Ce DOCTORAT peut être envisagé sous forme de contrat CIFRE en co-financement avec l'ANRT.



