Corinne KLEIN

La sophrologie permet de prendre le temps de mieux se connaître en sappuyant sur des techniques accessibles à tous, de détente musculaire, détente mentale et contrôle du souffle.



Elle permet dacquérir rapidement de bons réflexes, de gérer les troubles du sommeil, la fatigue, le doute, le manque de concentration et les débordements émotionnels dus au stress quotidien ou ponctuel.



Cest aussi un outil précieux pour la préparation dexamen, compétition, entretien, intervention chirurgicale, spasmophilie, les acouphènes, phobies, addictions, préparation et accompagnement à la maternité,à la Procréation Médicalement Assistée, perte demploi ou changement professionnel, accompagnement suite maladie, deuil, séparation.

Durée 45 mn environ, sur RDV. Séance individuelle ou en groupe/ en cabinet, institution ou entreprise.