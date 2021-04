Corinne PRINGAULT

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadéo !



Gestionnaire généraliste et polyvalente, je prends en charge des activités professionnelles variés mobilisant un ensemble de compétences.

Dynamique, organisée et rigoureuse, mon expérience professionnelle apportera à votre entreprise la maîtrise technique dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du commerce, du secrétariat, ainsi que le suivi comptable !

Assistante de gestion mes compétences techniques sont également :

Le droit social et le traitement des procédures disciplinaires et ruptures conventionnelles,

Le droit du travail et son suivi,

La synthèse et diffusion d'information,

Le traitement des réclamations,

Le développement de l'entreprise