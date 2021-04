Marine CHESNEL

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.

Diplômée d'un Master 2 en Management spécialité Marketing en Ecole de Commerce, je dispose d'expériences significatives en Marketing, Communication et Evénementiel en France et à l'International. Dynamique et curieuse, j'ai eu l'occasion de vivre et de travailler dans plusieurs pays. Ces différentes expériences ont développé ma capacité d'adaptation, mon sens de l'organisation et du relationnel et un esprit créatif. Aussi, je parle Anglais et Espagnol couramment.

Ayant la volonté de développer mon réseau professionnel, n'hésitez pas à me contacter.

A bientôt



Mes compétences :

Marketing

Communication

Management

Training Coordination

Events organisation

Digital marketing

Commerce

E-commerce

Community management