Corinne SANDELL

Depuis 13 ans, je travaille dans le domaine des télécommunications.



Après de stages effectués chez des opérateurs de télécommunications (Télécom Développement (filiale de SFR à l'époque), et FT R&D), j'ai intégré le constructeur Alcatel en temps qu'ingénieur offres dans les réseaux optiques.

J'ai ensuite évoluée au sein d'Alcatel-Lucent comme ingénieur Technico-Commercial dans les réseaux d'accès.

Durant cette première partie de ma vie professionnelle, j'ai acquis des connaissances sur les réseaux télécoms fixe, principalement la transmission optique (WDM, SDH) et également l'accès (xDSL et fibre (GPON)). Cela m'a permis également d'apprendre à gérer des projets à multiple interlocuteurs et des projets à) budget important.



J'ai ensuite évoluée en temps que responsable réglementations et affaires publiques au sein d'Alcatel-Lucent, pour analyser les lois et réglementations relatives à l'économie numérique et de les analyser, en regard de nos produits et notre marché.

Ce poste m'a permis d'utiliser mes connaissances techniques pour aider les décisionnaires dans l'établissement de leur stratégie.

Ma vie professionnelle actuelle me permet de rencontrer des décisionnaires du marché de l'économie numérique et d'en discuter avec eux.

Avec ce poste j'ai acquis une bonne et large expérience sur le marché de l'économie numérique.

Ce travail correspond bien à mon profil: bonnes connaissance techniques et facilité et plaisir à rencontrer des décisionnaires et d'organiser avec eux le futur du numérique.



Mes compétences :

Télécommunications

Économie numérique

Réglementations et Affaires Publiques

Management de projets

Réseaux GPON