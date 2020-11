Corinne SCOTTO D'APOLLONIA

Accompagnante en Évolution d'Âme, j'ai acquis au cours de ces 30 années passées sur ce chemin, des connaissances, savoirs et "techniques" que j'ai grand plaisir à vous proposer, dans le domaine du Mieux -Être..





*Guidance Initiatique ( Tarot d'Oswald WIRTH)

* Atelier d'Accompagnement " Énergie - Vision Intérieure - Canalisation"

*Atelier d'Accompagnement: " Contrat d'Âme - Choix d'Incarnation - Expérience Terrestre"

*Conférences

*Harmonisation au Tambour et Chant de guérison

*Traditions Amérindiennes - Cercles et voyages aux Tambours

*Méditations Guidées Intuitives



https://corinne-scotto-dapollonia-praticienne.jimdosite.com/