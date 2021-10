Corinne TROCHET

Après quelques années dans le recrutement, le commercial et la formation des commerciaux, j’ai décidé de transmettre un savoir faire et un savoir être.

Passionnée et décidée, accompagner et transmettre sont deux postures qui me motivent dans ce métier.

J’ai la volonté de mettre en avant les capacités et les qualités de chaque individu.



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Travailler seule et / ou en équipe

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Capacité d'adaptation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint