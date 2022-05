Sabrina CLABAUX

Formatrice depuis 7 ans

J'exerce mon activité dans un centre de formation.

J'ai travaillé sur des groupes de remise à niveau en français, mathématiques, logique.

J'ai également effectué des formations bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Publisher...)

Aujourd'hui chargée de mission repérage et e-portfolio, je suis chargée de promouvoir le dispositif mis en place par l'INSTEP auprès des partenaires sociaux des différents territoires et des jeunes mais aussi de piloter, animer et gérer la mise en place du portfolio numériques pour, au terme, 1 600 jeunes sur les régions Nord pas de Calais - Picardie



Mes compétences :

Réalisation de bilan

Gestion des entrées et sortie de formation

Animation de dispositifs de formation

Présentation et promotion de nouveaux dispositifs

Evaluations des compétences

Création de contenus de formation

Etablir des plans de formation

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Insertion socioprofessionnelle

Animation de réunion

Entretien individuel de positionnement