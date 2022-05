Philippe DUPUICH

Ayant terminé mon contrat au Lille Université Club département formation, j’ai occupé depuis maintenant 10 ans des fonctions de commercial, de manager et d'éducateur sportif dans l'univers de la remise en forme et de la préparation physique.



Passionné de sport et toujours à la recherche de nouveaux challenges, je souhaiterai mettre au service d'une nouvelle entreprise mes compétences et mes connaissances en occupant un poste de :



- Gérant ou manager dans un club sportif

- Commercial en équipement sportif en B to B ou B to C

- Chargé de service client

- Attaché commercial



Je reste bien sûr ouvert à toutes autres offres d'emplois correspondant à mon champ de compétences



Mes compétences :

Management commercial

Stratégie commerciale

Suivi clientèle

Vente directe