Philippe DUPUICH

Né à Boulogne sur Mer, j'ai vécu de nombreuses années à

La Réunion et je suis resté profondément attaché à cette Île-Monde

de l’Océan Indien qui m'a ouvert les portes de l'Afrique et de Madagascar.



- Réalisation de commandes pour la presse & la communication.

- Réalisation de commandes à des fins d'édition et/ou d'exposition.

- Animation d'atelier: reprise de confiance en soi via le médium photographique. Maîtrise d'un outil et responsabilité d'un résultat. Accessibilité à l'acte créatif. Resocialisation/Approche de l'Autre, de la Société et de l'Environnement.



- Reportages personnels étroitement liés à la littérature.



Clients



Anatom Dom - Île de la Réunion (Groupe ANATOME) / Musée Léon Dierx - Île de La Réunion / CAUE - Île de la Réunion / Secrétariat d'État à l'Économie Sociale & Solidaire / UNCASS (Union Nationale des Centres d'Action Sociale) / Groupe VITAMINE T Nord / Littératures Métisses d'Angoulême / Actions Quartiers Lumières d'Angoulême / Immochan France / Initialité Hirson - Ingénierie & territoires - / Le Monde / Libération / Télérama / Vinci Énergies / Informa Emploi Roubaix / APHO - Association Promotion Habillement Ouest - / La Ville de Roubaix / Caisse Centrale des Activités Sociales (CCAS) des Industries Electrique et Gazière / Productions discographiques Label Bleu Amiens / Association Fest'Africa Lille / Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais / La Ville de Tourcoing / Éditions Actes Sud / Éditions Ouest France etc.



Ouvrages publiés



« Sur les traces d’Amkoullel, l’enfant peul » d’Amadou Hampâté Bâ (Actes Sud, collection Afriques 1998 et collection Babel 2000)

http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature-francophone/sur-les-traces-damkoullel-lenfant-peul

Les photographies de " Sur les traces d’Amkoullel, l’enfant peul" sont reprises dans "Mémoires", un livre de la collection Thesaurus. Actes Sud.Sortie le 14 mars 2012.

http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature-francophone/memoires

Une exposition composée de vingt cinq grands tirages photographiques est disponible.



« La Réunion, île de mille parts » avec Alain Lorraine (Actes Sud, 2001)

http://www.actes-sud.fr/catalogue/actes-sud-beaux-arts/reunion-lile-de-mille-parts



« Du Nord cru » avec Timour Muhidine (L’Esprit des Péninsules, 2003)



« Nos Quartiers d’été » avec Abdelkader Djemaï (Le Temps qu’il fait, 2004)



« Le Caire qui bat » avec Abdelkader Djemaï (Michalon, 2006)



« Empreintes et métamorphoses. Le bassin minier Nord-Pas-de-Calais »

avec des textes d’Haydée Sabéran, Jacques Duquesne, Dimitri Vazemsky,

Hervé Bentégeat & Hervé Leroy. (Ouest-France, 2008)

http://www.editionsouestfrance.eu/index.php/02724.html



« Le Nord-Pas-de-Calais mystérieux » avec Jacques Messiant (Ouest-France, 2009)

http://www.editionsouestfrance.eu/index.php/02826.html



« Sous le soleil de Bernanos, Itinéraire avec Tashin Yücel en Artois.

Texte de Timour Muhidine (Empreintes temps présent 2010)

http://www.editions-empreinte.com/detail_produit.php?article=6681&voir=edit

http://zozodalmas.blog.lemonde.fr/2010/11/21/sous-le-soleil-de-bernanos/



