Corinne YVON

Forte d'une expérience significative dans le domaine du tourisme et des loisirs , ma polyvalence et mes compétences personnelles et professionnelles m'ont permis d'évoluer du poste d'hôtesse d'accueil/secrétaire au poste d'assistante administrative et commerciale, responsable de mon service et de mon chiffre d'affaires.



Mes activités extra-professionnelles m'ont amené à travailler sur l'organisation d'évènements et la communication, domaine que j'affectionne particulièrement et vers lequel j'aimerais évoluer professionnellement.



Basée sur la région de Lorient, je suis mobile géographiquement et plus particulièrement intéressée par un déménagement vers la région de Nantes / St Nazaire / La Baule …





Mes compétences :

autonome

Bon relationnel

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Initiative

Organisée

Relationnel

Rigoureuse

Assistanat commercial

Organisation professionnelle