Cristian ARAYA

Ex joueur de tennis pro (300 ATP) et joueur de Coupe Davis pour le Chili, pays natal.

Moniteur de tennis D.E depuis 20 ans et entraîneur haut niveau depuis deux. Instructeur de Yoga certifié.

Enseigne depuis 15 ans le mini-tennis, initiation, perfectionnement et l'entrainement des jeunes et adultes.

Diplôme fédéral d'entraîneur d'haut niveau. Formation suivi l'année 2013 à Roland Garros (Paris).

Pratique le yoga depuis 13 ans.

Instructeur de Yoga certifié après avoir suivi une formation chez YogaWorks à Strasbourg d'une durée d'un mois, l'année 2013.

Ressources humaines, coach mental.



Mes compétences :

Coaching

Coaching mental

Tennis

Yoga