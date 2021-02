Cristina CRISTINA SOARES DE CARVALHO (SOARES DE CARVALHO)

Bonjour,



jai eu la chance de travailler dans divers contextes : B to B, GMS, GSB, dans des PME à taille humaine tout comme dans des groupes internationaux côtés en bourse. Chacune de ces expériences ma incitée à mapproprier diverses cultures dentreprises, à être toujours plus à lécoute des attentes des parties prenantes et ce dans des contextes économiques parfois complexes.

Ma motivation première est de satisfaire les clients internes en apportant expertise et conseil tout en respectant les délais et les budgets impartis. Le métier de communicante implique de travailler avec de nombreux services en transversalité et de savoir coordonner les moyens humains : ma personnalité ouverte et enthousiaste me permet de tisser un réseau interne et externe riche en échanges et optimisé.

La prise de conscience environnementale, le bien-être au travail, linstantanéité des échanges via les réseaux sociaux ont bousculé la manière de communiquer : ces challenges quotidiens ont mis laccent sur notre sensibilité citoyenne et enrichi le contenu des messages à réinventer tous supports confondus.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Charte graphique

Communication corporate

Packaging

Coaching

Site internet

Presse

Formation

budgets

TYPO3

SAP

Lotus Notes/Domino

Joomla!

IBM AS400 Hardware

Business Objects

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Acrobat

Communication interne

Gestion de contenu web

Communication visuelle

Référencement naturel

B2B

Google analytics

Google Adwords

SEO

Gms

E-reputation

Communication externe

Conseil en communication

Community management

Communication online

Communication institutionnelle

Marketing produit

Stratégie de communication

Webmarketing

Traffic management

Réseaux sociaux

Web content

Microsoft SharePoint

Corporate Communications > External Communications

Social Media

Web 2.0

Management