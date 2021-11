Cristina FERNANDEZ MARTIN

Ma carrière scientifique a débuté à Madrid avec une licence en Chimie Inorganique. Ensuite, j'ai travaillé au sein du Centre dAstrobiologie de Madrid (CAB) en tant que responsable du laboratoire de Géologie Planétaire. Suite à cette expérience jai effectué mon doctorat à luniversité de Bath (Royaume-Uni) en Chimie de nanomatériaux et particulièrement sur létude de la formation de couches minces mésostructurées à l'interface air-liquide par voie sol-gel. Jai ensuite poursuivi comme chercheur post-doctorante dans le Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris (UPMC-Paris VI) où jai travaillé sur des matériaux mésoporeux céramiques doxycarbure de silicium en forme de couches minces et poudres. Après plusieurs années dexpérience dans le secteur public j'ai voulu diriger ma carrière vers lentreprise et c'est pourquoi j'ai travaillé comme responsable du groupe de caractérisation structurale des matériaux (céramiques, vitrocéramiques, verres, métaux, minéraux) chez le centre de recherche européen de Corning, Avon. J'ai continué mon expérience en collaborant avec léquipe de R&D dEcoat à Grasse, dans le secteur de lindustrie des peintures et revêtement biosourcées. Depuis 2018, jexerce en tant quexpert en assurances Responsabilité Civile dans les domaines de la construction et de lindustrie au sein du cabinet dexpertise EQUAD.



Mes 10 ans dexpérience dans la R&D mont permis de cibler mes centres dintérêts pour la chimie sol-gel, de surface, de nanomatériaux, du solide-minéral, de polymères, ainsi que la physico-chimie et les techniques de caractérisation. Également, jai pu affirmer mes qualités dans le champ de lencadrement, les relations professionnelles et le travail en équipe et démontrer mes aptitudes à conduire des projets tout en faisant preuve d'enthousiasme, persévérance, méticulosité et dautonomie.



Ces trois dernières années dans le monde de l'expertise mont permis de maffirmer en tant quexpert et ainsi de développer des compétences techniques, la pratique de lexpertise sur le terrain, la rédaction de rapports, la coordination et le suivi de dossiers en lien avec le monde assurantiel.





PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

- 19 publications (de 2002 à 2012)

- 15 conférences dont 5 communications orales et 10 posters (de 2001 à 2011)



Mes compétences :

Ingénieur

Nanotechnologie

Matériaux

Physico-chimie

Peinture

Émulsions

Nanoparticules

Chimie Sol Gel

Polymères

Couche mince

Revêtement

Techniques Caratérisation