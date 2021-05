Cristina JORGE

Fédératrice, leadership, autonome, dynamique et compétente cela m'a permis d'évoluer de poste en poste dans l'enseigne Courir depuis 15 ans



Aimant la nouveauté, la mode, le challenge et la compétition je suis à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles dans le merchandising ou représentante d'une marque dans le sportwear.



La cohésion au sein de ma région et de mon équipe me donne encore plus cette niaque et cette envie d'être à l'aide des autres.



Les valeurs de l'enseigne Courir me permettent d'évoluer et de mûrir de plus en plus



Je gère une équipe de 10 personnes avec un CA Annuel de 2 600 000 €



Mes missions:



Gestion du stock, DI

Rentabilité du magasin, savoir gérer ses FP

Plannings

Appliquer les procédures internes

Déléguer, contrôler

Formalisation

Animer son équipe au quotidien



Mes compétences :

Merchandising

Vente

Gestion des stock

Communication

Recrutement

Federatrice

Savoir etre

Savoir-faire

Savoir-faire-faire

Leadership