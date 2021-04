Crochet-Damais ETIENNE

Manager et partager une vision commune

- Impulser une vision porteuse de sens, basée sur le projet associatif et des valeurs communes.

- Manager une équipe dencadrement, déléguer, accompagner et rendre autonome. Piloter des projets et des équipes.

- Prendre en compte les compétences de chacun, les mettre en valeur et adapter les parcours individuels.

Gérer des établissements et des projets

- Développer de nouveaux projets en vue daccompagner lévolution du secteur et les besoins des usagers.

- Accompagner lévolution dun ESAT et dune EA en prenant en compte lenvironnement et le cadre institutionnel.

Piloter avec des valeurs

- Etre porteur de valeurs communes de confiance, dengagement, de fraternité, et donner du sens au projet associatif.

- Communiquer avec les différents acteurs et travailler en partenariat dans le but de favoriser linclusion.