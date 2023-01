Crozet YANN

Je suis Graphiste 2D/3D, Illustrateur & Motion Designer basé à Paris.

J'ai travaillé pour des studios de jeu vidéo et des agences de publicité comme Ubisoft, Visiware, Arkedo, Playsoft, TF1



Je me suis engagé dans l'art et le design depuis 10 ans et suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités afin d'évoluer dans mon métier passionnant.



Si vous souhaitez entrer en contact avec moi, nhésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse yan.crozet@gmail.com ou me joindre par téléphone.



Expertises: Design, illustration / Flat Design, Motion design, Modélisation 3D, Design et animation d'interface, texturing, dessin, animation Flash , conception de jeux vidéo et de publicité interactive.



Mes compétences :

Texturing

Illustration

Motion design

UI Animation

Game design

2D Art

Conception de publicité

Gamification

Rotoscopie

Pixel Art

Animation Flash

UI Design

Publcité interactive