Cynthia LEGRAND

Bonjour Mesdames Messieurs,



Je suis dans la région de Cherbourg depuis peu. J'ai suivi mon conjoint pour son travail, j'ai quitter mon poste d’hôtesse d'accueil pour pouvoir le suivre.

Un nouveau challenge se présente, être à la recherche d'un emploi qui correspond à mes attentes.

En effet, je recherche un poste d'administratif, je souhaite enrichir mon curriculum vitae.

Je me définie comme une personne sérieuse, discrète et volontaire.



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement

A bientôt !



Cynthia



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel