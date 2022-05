Marilou MICHEL

Jeune diplômée en master 2 "Finance et Affaires Internationales" en alternance au sein d'un établissement bancaire je suis actuellement chargée de clientèle au sein du Crédit Mutuel de Ouistreham (14).



Tout au long de mes différentes expériences, ainsi que de mes diplômes, j'ai pu développer tant mes compétences commerciales, d'adaptation, que de gestion.



Mes collègues me qualifie comme une personne sérieuse et faisant preuve d'empathie. Mes parents me définissent comme quelqu'un d'énergique et de motivé. Mes amis me voient comme une personne chaleureuse et disponible.



Suite à la mutation récente de mon conjoint sur la commune de Bergerac, je recherche idéalement un poste dans le département de la Dordogne.





