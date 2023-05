Cynthia LETUDAIS

Il est bon de savoir se résumer, se noter. Je ne suis pas daccord.

Dans ce monde fait de notes, détoiles, de pouces en lair ou en bas, nous ne prenons plus le temps de découvrir par nous-même, davoir cet esprit critique.

Comme beaucoup je ne sais pas forcément me mettre en valeur, mais ces 15 dernières années mon permis de savoir ce que je veux et vaux professionnellement et humainement. Jai acquis des savoir-faire et savoir-être dans divers domaines comme la gestion opérationnelle et administrative, le commerce, les ressources Humaines, lassistanat manager, etc.

Alors, voilà je suis une personne avec des pouces en lair et dautres en bas, des critiques positives, mais aussi négatives (on ne peut pas plaire à tout le monde), des jours avec et dautres moins. En sommes un être humain entier

Les défis professionnels, le travail déquipe, apprendre et acquérir de nouvelles compétences cest ce que jaime et me fait avancer. Voilà qui je suis