Solenn LEDUC

Avec 11 ans d'expérience et 3 postes occupés dans une même entreprise, j'ai aujourd'hui un profil très polyvalent et je souhaite mettre mes compétences très variées à profit dans un poste d'assistante de direction.

Rigoureuse, discrète et organisée, j'aime effectuer des tâches variées, faire gagner du temps, collecter, analyser, synthétiser et relayer l'information, être un véritable support pour un manager et son équipe.

De plus, je suis en cours de préparation du TOEIC (Anglais et Espagnol) car je voudrais réactualiser mes compétences linguistiques pour pouvoir les mettre au service d'une entreprise internationale.



Mes compétences :

Navision

Microsoft Office

Formation

Prospection

Phoning

Vente

Négociation commerciale

Communication

Ressources humaines

Développement commercial

Marketing

Management