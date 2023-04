M2i Formation NORMANDIE

26/01/2017 Retrouvez toutes nos actualités sur notre page Facebook M2i Formation Nord Ouest !!

09/04/2015 On parle de nous dans le blog pour l'emploi de Monster : http://www.blog-pour-emploi.com/2015/04/09/le-cpf-un-passeport-de-certifications-qui-atteste-les-competences/ #w79iOrBDVtlJsGi2.14

09/03/2015 : Article paru dans les Echos. Formation: les tendances 2015.

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/0204196319865-formations-les-tendances-2015-108856.php

20/02/2015 : Article paru dans la presse informatique spécialisée "Le Monde Informatique"

M2I Formation livre le palmarès des formations IT les plus demandées

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-m2i-formation-livre-le-palmares-des-formations-it-les-plus-demandees-60313.html

Le nouveau catalogue de formations 2015 est sortie des rotatives : 1 200 cours (Informatique, bureautique, multimédia et nouveau, management), 480 pages, les dernières nouveautés du marché…

Le catalogue 2015 PDF téléchargeable :Array

NOUVEAU depuis 1er déc 2014, l’agence du Havre a déménagé rue des Magasins généraux au Havre (près des Docks Vauban). Les photos de l'agence sur notre page facebook https://www.facebook.com/media/set/?set=a.312170248986555.1073741833.308355846034662&type=3

- les 4 agences normandes sont centre de certification TOSA : Premier standard d'évaluation et de certification des compétences informatiques professionnelles

- Agence du Havre : coup de neuf sur l'agence, salles refaites à neuf

M2i Formation en quelques chiffres :



 30 millions d’euros de CA

 N°2 de la formation informatique en France

 35 centres détenus en France en proprres et répartis sur l’ensemble du territoire national

 Soit le 1er dispositif en France toute activité de formations confondues

 72 000 stagiaires formés

 1 200 programmes de formation

 210 salles

 Nombre de poste de travail = 2500

 Nombre de collaborateurs : 170

 50 formateurs salariés et certifiés par les principaux éditeurs



En Normandie : 18 personnes, nous sommes présents sur 4 villes : Rouen, Evreux, Le Havre & Caen.



Cela signifie pour vous :

- Une offre complète : informatique (dont bureautique), multimédia et management

Des prestations homogènes sur l’ensemble du territoire

- Un interlocuteur dédié pour l’ensemble de nos prestations, partout en France

- Une seule marque pour un groupe désormais unifié au plan juridique

- Notre expertise dans les arts graphiques et le multimédia est désormais disponible au niveau national afin de vous accompagner de manière optimale dans toutes vos démarches de formation.



Cette stratégie vise à refléter le caractère unique et incontournable de M2i Formation dans le paysage de la formation professionnelle en informatique.



