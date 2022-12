Cynthia RENARD

Chargée de clientèle :



-Gérer la relation avec les clients en recueillant et en identifiant leurs besoins ;

-Conseiller, négocier et conclure la vente des contrats ;

-Réaliser le suivi de son portefeuille de clients.

- Fixer avec sa hiérarchie les objectifs de l'agence (parts de marché, activité, rentabilité, clients...)

et faire en sorte de les réaliser ;

- Faire le suivi commercial des clients. C'est lui qui négocie les tarifs, propose les produits de

l'agence ;

- Mettre en place une politique de recrutement adaptée à son bassin d'emploi ;

- Représenter l'agence et la société Abalone.



Chargée de recrutement :



• Le sens de l’écoute

• le sens de la communication et du contact

• le sens de l’organisation

• un esprit de synthèse

• Être impartiale dans ses choix de recrutement

• Avoir une excellente faculté d’observation et d’analyse

• Avoir de solides connaissances en psychologie du travail

• Être rigoureuse





Manager Parc Astérix :



-Management de vingt à trente personnes,

-Gestion des plannings de l'équipe,

-Encaissements,

-Approvisionnements, ventes,

-Gestion des stocks,

-Prises de commandes,

-Comptabilité clients et fournisseurs,

-Accueil téléphonique, émissions et réceptions;

-Classements,

-Gestion des opérations courantes de trésorerie,

-Gestion des opérations de facturations.



Mes compétences :

ECommerce

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

E-commerce

CVThèque

Jobboards

Anael